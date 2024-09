Acea, nel 2023 investimenti per 73 mld in Europa ma vendite elettriche resta bassa

Il settore automotive in Europa «continua a essere leader negli investimenti in R&S, con una spesa di ben 73 miliardi di euro nel 2023. Non solo si tratta di 14 miliardi di euro in piu rispetto all'anno precedente, ma e anche il doppio dell'importo investito dal secondo maggiore investitore settoriale. La produzione di automobili dell'UE e aumentata nel 2023, raggiungendo i 15 milioni di veicoli, quasi due milioni in piu rispetto all'anno precedente. Anche la produzione di veicoli commerciali ha registrato una ripresa, con un notevole aumento del 20%. Sebbene i volumi per tutte le categorie di veicoli rimangano inferiori ai livelli pre-pandemici, si tratta della crescita piu rapida dell'ultimo decennio. L'anno scorso le vendite di autovetture a livello mondiale hanno registrato un notevole aumento del 10%, con la quota di mercato dell'Europa che e cresciuta di un punto percentuale, raggiungendo il 21%.

Le vendite di auto nell'UE sono aumentate per la prima volta dal 2019, con i modelli elettrici a batteria che hanno quasi triplicato la loro quota di mercato. Le vendite di veicoli commerciali hanno fatto ancora meglio, con le immatricolazioni di furgoni e camion elettrici quasi quadruplicate. Gli autobus elettrici non sono stati da meno, raddoppiando la loro quota nello stesso periodo. Sebbene le vendite di veicoli elettrici dello scorso anno si siano mosse nella giusta direzione, la quota di veicoli con spina sulle strade europee rimane decisamente bassa, sottolineando la necessita di misure piu incisive per stimolare il mercato e sostituire i veicoli piu vecchi». E' quanto si legge nella prefazione, firmata dalla direttrice generale di Acea (l'associazione dei produttori europei di veicoli), Sigrid de Vries, del rapporto ' The Automobile Industry Pocket Guide 2024/2025' di Acea.

Nell'infografica GEA, su dati dell'associazione, e indicato il numero di stabilimenti europei che costruiscono veicoli; in totale sono 255, per lo piu in Germania, Francia e Regno Unito.