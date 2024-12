Acea, a novembre -9,5% le elettriche, +18,5% le ibride senza spina (quota al 33,2%). Vendite in calo anche per le Phev: -8,8%

Le immatricolazioni di auto elettriche a batteria in Europa sono diminuite del 9,5% a 130.757 unità nel mese di novembre 2024. Questo calo - spiega l'Acea, l'associazione dei costruttori europea - è stato causato principalmente da una significativa flessione delle immatricolazioni in Germania (-21,8%) e Francia (-24,4%). Il risultato è un volume di mercato da inizio anno inferiore del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una quota di mercato totale ora al 13,4%.

Le immatricolazioni di auto ibride plug-in sono diminuite dell'8,8% il mese scorso, dopo cali significativi in Francia (-19,6%), Belgio (-61,4%) e Italia (-31,4%). A novembre, le ibride plug-in rappresentavano il 7,6% del mercato automobilistico, in calo rispetto all'8,1% dello scorso anno. In calo anche i volumi da inizio anno, in calo dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le immatricolazioni di veicoli ibridi elettrici sono aumentate del 18,5% a novembre, con una quota di mercato salita al 33,2%, rispetto al 27,5% dello scorso novembre, superando le immatricolazioni di auto a benzina per il terzo mese consecutivo.