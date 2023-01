Acea, in Italia sono 39,8 mln le auto in circolazione: +0,3% sul 2020. Sono 4 milioni e 318mila(+1,4%) i veicoli commerciali

MILANO - Cresce in Italia il numero delle auto. Secondo il report dell’Acea, l’associazione europea dei costruttori di automobili, dedicato al 2023, nel nostro Paese nel 2021 erano 39 milioni e 822mila, in crescita dello 0,3% rispetto al 202, quando erano 39 milioni e 717mila. Nel 2017 erano poco piu di 38 milioni e 500mila. nella classifica europea dei Paesi con il maggior numero di auto, l’Italia e seconda solo alla Germania e precede di poco la Francia. Sul fronte dei veicoli commerciali leggeri, secondo il report dell’Acea, nel 2021 il parco italiano ammonta a 4 milioni e 318mila, in crescita dell’1,4% rispetto al 2020.

Il nostro Paese segue, nella classifica, solo la Francia, che conta 6,2 milioni di veicoli commerciali e precede la Spagna con 3,9 milioni. In tutta l’Unione Europea circolano complessivamente 29,5 milioni di veicoli commerciali leggeri, mentre sono 6,4 milioni quelli medi e pesanti, in aumento del 3,2% rispetto al 2020. Con oltre 1,2 milioni di camion, la Polonia ha di gran lunga la flotta piu grande. 714.008 autobus sono in funzione in tutta l’Unione Europea, quasi la meta dei quali si trova solo in tre paesi: Polonia (126.547), Italia (100.199) e Francia (94.523).