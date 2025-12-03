Acea, Kallenius (Mercedes) rieletto presidente: «Competitivita e decarbonizzazione in cima agenda»

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione europea dei costruttori automobilistici ha rieletto Ola Kallenius, ceo di Mercedes-Benz, per un secondo mandato come presidente dell'Acea nel 2026. Riflettendo sulle priorita dell'ACEA, Kallenius ha dichiarato: «Siamo fermamente convinti che gli obiettivi di decarbonizzazione possano essere raggiunti solo se accompagnati da un programma forte per la competitivita globale e la resilienza della catena del valore. Questo ha guidato il nostro lavoro nel 2025 e continuera a farlo nel 2026». L'industria automobilistica europea rimane pienamente impegnata nella mobilita a emissioni zero e ha partecipato attivamente al dialogo strategico con la Commissione europea sul futuro dell'industria automobilistica in Europa. Il prossimo pacchetto di proposte legislative («il pacchetto automobilistico»), che include la revisione degli standard di Co2 per auto e furgoni, la legislazione sulle flotte aziendali ecologiche e l'omnibus automobilistico, sara un momento decisivo per l'adozione di una linea piu pragmatica da parte dell'Ue.

«La flessibilità, l'apertura tecnologica e le politiche mirate per automobili, furgoni, camion e autobus rimangono essenziali per riportare sulla strada giusta la trasformazione verde e la competitivita industriale dell'Europa», ha affermato Kallenius. «Abbiamo grandi aspettative, perche la posta in gioco e alta». Kallenius e stato rieletto presidente dell'ACEA durante la riunione odierna del suo consiglio di amministrazione, composto dagli amministratori delegati dei 16 principali produttori europei di automobili, furgoni, camion e autobus. Il presidente dell'ACEA e eletto dai suoi membri ogni anno per un mandato di un anno, rinnovabile una sola volta.