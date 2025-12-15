Acea, “revisione Ue su auto garantisca flessibilità, includere biocarburanti. Elettriche centrali anche con target 90% al 2035”

La presentazione del pacchetto Ue per l'automotive domani è «importante: possiamo effettivamente iniziare a rivedere la legislazione. Allo stato attuale, gli obiettivi per il 2030, ma anche per il 2035, non sono realistici». Lo ha sottolineato la direttrice generale dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea) Sigrid de Vries alla vigilia della presentazione da parte della Commissione europea del pacchetto per l'automotive, che includerà anche la revisione degli standard CO2 dei nuovi veicoli. Per far funzionare la transizione «dobbiamo riaprire la legislazione per renderla più flessibile per altre tecnologie, comprese le ibride e i range extender, ma anche l'idrogeno e persino le auto con motori a combustione molto efficienti» ma anche «muovendoci di più con il mercato», ha dichiarato.

«Abbiamo bisogno di andare verso il 2030, che è dietro l'angolo, con maggiore flessibilità e di un sistema che consenta il rispetto degli obiettivi in modo che funzioni per i produttori e la società". Per l'associazione la revisione dovrebbe spianare la strada a tutte le tecnologie. «Dobbiamo essere agnostici. Quindi anche i carburanti rinnovabili» - i biocarburanti - «possono davvero fare la differenza per tutte le auto, anche quelle già in circolazione, non solo le auto nuove. Oggi circolano circa 250 milioni di auto che potrebbero contribuire a ridurre le emissioni di CO2 grazie a una maggiore pianificazione dei carburanti rinnovabili», ha spiegato.

«Anche con un obiettivo del 90%" di taglio emissioni per i nuovi veicoli immatricolati entro il 2035 «non c'è dubbio che il percorso sarà molto, molto impegnativo. L'attenzione principale sarà rivolta all'elettrificazione ma consentirà di soddisfare le esigenze di mobilità in modo più ampio, coinvolgendo tutta la società in questa trasformazione e quindi accelerando anche la trasformazione». Lo ha detto la direttrice generale dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea) Sigrid de Vries alla vigilia della presentazione da parte della Commissione europea del pacchetto automotive, che includerà anche la revisione degli standard CO2 dei nuovi veicoli.