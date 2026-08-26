Aci, 98.000 interventi su strada e 8.500 notiziari sul traffico da giugno. La Russa: «Garantito presidio costante per viabilità»

«Anche questa estate, il sistema dell'Aci ha garantito un presidio costante e importante per la viabilità italiana». Lo ha detto il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, a margine di un incontro sull'educazione stradale al Meeting di Rimini, facendo il punto sull'attività svolta nei primi due mesi della stagione estiva. Attraverso i canali 'Radiotraffic' e 'Luceverde', l'Aci ha diramato e diffuso 8.500 notiziari sul traffico e la viabilità. Contenuti trasmessi dalle emittenti radiofoniche locali e nazionali, pubblicati sui canali ufficiali Aci e ripresi da numerose piattaforme web di informazione.

Sul fronte dell'assistenza, i mezzi dell'Aci sono intervenuti 98.000 volte su strada. Di questi, 25.000 casi sono stati garantiti direttamente ai soci Aci. L'Automobile Club d'Italia si conferma così punto di riferimento istituzionale per chi si muove offrendo un presidio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con il numero verde 803.116 sempre attivo; 2.000 carri per l'assistenza; 600 centri di soccorso e 2.000 addetti; 1.500 delegazioni e 98 Automobile Club provinciali, è stato spiegato. «Questi numeri - spiega Geronimo La Russa - raccontano un'Aci che lavora e che assiste informando ogni giorno milioni di cittadini per aiutarli a scegliere il percorso più sicuro e intervenendo su strada per essere al fianco di chi ha avuto un problema, di giorno e di notte, in autostrada e in città".