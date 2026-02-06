Aci, a gennaio rallenta il mercato dell'usato sia a 2 che a 4 ruote: autovetture a -6,8%, le moto frenano dell'11,1%

Segno negativo per il mercato italiano dei veicoli di seconda mano a gennaio 2026. I passaggi di proprietà delle autovetture, al netto delle minivolture, sono diminuiti del 6,8% rispetto allo stesso mese del 2025, con 258.878 pratiche contro le 277.767 di un anno fa; la flessione si attenua al -2,1% se si considera la media giornaliera. Più marcato il calo per i motocicli, che hanno registrato una contrazione dell'11,1% (-6,6% su base giornaliera), con 35.034 passaggi rispetto ai 39.390 di gennaio 2025. Nel complesso, i trasferimenti netti di proprietà per tutti i veicoli sono scesi del 7,3%, pari a 336.343 formalità, che diventano -2,7% a parità di giornate lavorative.

Nel mese di gennaio, per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 203 usate, a conferma di un mercato dell'usato che continua a mantenersi su volumi più che doppi rispetto alle nuove immatricolazioni. I dati emergono dal bollettino mensile «Auto-Trend», l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del Pra. In diminuzione anche le radiazioni. A gennaio 2026 le autovetture radiate sono state 97.446, in calo del 6,9% rispetto alle 104.664 dello stesso mese del 2025, con un tasso unitario di sostituzione pari a 0,77. Le radiazioni dei motocicli hanno registrato una flessione del 5,6%, con 8.621 operazioni contro le 9.131 di un anno prima. Considerando tutti i veicoli, il calo complessivo è stato del 7,6%, con 115.518 radiazioni rispetto alle 125.058 di gennaio 2025; al netto della giornata lavorativa in meno, le variazioni si riducono a -2,2% per le autovetture, -0,9% per i motocicli e -3,0% per il totale dei veicoli.

Nel mercato dell'usato continuano a prevalere le alimentazioni tradizionali, diesel e benzina, mentre cresce la quota delle motorizzazioni ibride a benzina, che raggiunge il 10,2%, e delle elettriche, ancora marginali ma in aumento all'1,1%. A gennaio si conferma inoltre l'invecchiamento del parco circolante: le auto con un'età compresa tra i 20 e i 29 anni rappresentano il 18,1% dei passaggi di proprietà, mentre quelle con oltre 30 anni salgono al 3,2%.