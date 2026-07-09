Aci, a giugno mercato usato in crescita del 5,2%, forte crescita delle radiazioni (+19,3%)

A giugno 2026 il mercato dell’usato auto registra una crescita nei volumi assoluti. I passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 263.311, contro i 250.180 di giugno 2025, con un aumento del 5,2%. Lo comunica l’Automobile Club d’Italia. In crescita anche il mercato dell’usato delle due ruote: i passaggi di proprietà dei motocicli sono stati 74.771, rispetto ai 70.920 di giugno 2025, con un incremento del 5,4%. Nel complesso, i passaggi di proprietà per tutti i veicoli sono stati 379.824, contro i 360.296 dello stesso mese dell’anno precedente, con un aumento del 5,4%. Ogni 100 autovetture nuove, a giugno ne sono state vendute 184 usate. Considerando i primi sei mesi dell’anno, il rapporto si attesta a 175 auto usate ogni 100 nuove. Nel primo semestre del 2026, i passaggi di proprietà risultano in lieve calo solo per le autovetture, -0,1%, mentre i motocicli fanno registrare un incremento del 2,3% e tutti i veicoli del 0,4%.

A giugno, fa sapere l'Aci, le radiazioni di autovetture dal Pubblico Registro Automobilistico hanno registrato un aumento del 19,3% rispetto allo stesso mese del 2025, con 105.045 pratiche contro le 88.066 dell’anno precedente. La crescita è determinata soprattutto dall’aumento delle demolizioni, pari al +26,8%, a fronte di un incremento più contenuto delle esportazioni, +6,3%. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,73 nel mese di giugno e a 0,67 nei primi sei mesi: ogni 100 auto nuove, a giugno, ne sono state radiate 73. In crescita le radiazioni dei motocicli: 11.187 pratiche, contro le 10.835 di giugno 2025, pari a +3,2%. Per tutti i veicoli, le radiazioni sono state 126.905, rispetto alle 108.796 dello stesso mese dell’anno precedente, con un aumento del 16,6%. Nel primo semestre del 2026, le radiazioni restano in crescita: +7,2% per le autovetture, +2,8% per i motocicli e +6,1% per tutti i veicoli.