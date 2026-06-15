Aci, a maggio ogni 100 vetture nuove vendute 151 usate. Cresce il ricambio del parco circolante

Ogni 100 autovetture nuove, a maggio ne sono state vendute 151 usate. Considerando i primi cinque mesi dell’anno, il rapporto si attesta a 173 auto usate ogni 100 nuove. In generale, lo scorso mese, il mercato dell’usato auto registra una lieve flessione nei volumi assoluti. I passaggi di proprietà delle autovetture, depurati dalle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), sono stati 259.925, contro i 266.741 di maggio 2025 (-2,6%).

E' quanto emerge dai dati dell’ultimo bollettino “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del Pra. Sostanzialmente stabile, sempre sui volumi assoluti, il mercato dell’usato delle due ruote: i passaggi di proprietà dei motocicli, al netto delle minivolture, sono stati 72.234, rispetto ai 72.330 di maggio 2025, con una lieve flessione dello 0,1%. A maggio, le radiazioni di autovetture (procedura amministrativa con cui un veicolo viene cancellato ufficialmente dal Pra-Pubblico Registro Automobilistico) hanno registrato un aumento del 10,9% rispetto allo stesso mese del 2025, con 107.051 pratiche contro le 96.506 dell’anno precedente.

La crescita è determinata soprattutto dall’aumento delle demolizioni, pari al +15,6%, a fronte di un incremento più contenuto delle esportazioni, +2,1%. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,62 nel mese di maggio e a 0,66 nel periodo gennaio-maggio: ogni 100 auto nuove, a maggio, ne sono state radiate 62. In flessione le radiazioni dei motocicli: 10.558 pratiche, contro le 10.701 di maggio 2025, pari a -1,3%. Per tutti i veicoli, le radiazioni sono state 128.664, rispetto alle 117.274 dello stesso mese dell’anno precedente, con un aumento del 9,7%. Nel mercato dell’usato continuano a prevalere le alimentazioni tradizionali, diesel e benzina.

Prosegue, tuttavia, la crescita delle motorizzazioni elettrificate: le auto ibride a benzina raggiungono a maggio una quota del 12,1% dei passaggi di proprietà, con un incremento del 29,9% su base annua. In aumento, ma ancora contenuta, la presenza delle auto elettriche usate: a maggio rappresentano l’1,5% del mercato, con una crescita del 42,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei minipassaggi continuano a prevalere le auto diesel, con una quota del 40,6%, in diminuzione rispetto al 43,8% di maggio 2025.

Le ibride a benzina raggiungono il 14,8% delle minivolture, con un aumento del 39,4%, superando la quota delle auto a Gpl, ferme al 6,9%. Le minivolture delle auto elettriche si attestano al 2,2%, con una crescita del 55,9%. Si conferma anche a maggio il progressivo aumento della quota di vetture usate più anziane. Le auto con età compresa tra 20 e 29 anni hanno rappresentato il 16,8% dei passaggi di proprietà al netto delle minivolture, contro il 15,1% di maggio 2025. Le autovetture con più di 30 anni incidono per il 3% del totale, rispetto al 2,8% registrato nello stesso mese dell’anno precedente