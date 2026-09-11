Aci Blueteam lancia Capolavoro: il nuovo marchio parte dal motorsport come base del turismo di alta gamma

Aci blueteam ha presentato il 4 settembre, al Circuito Nazionale di Monza e in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, Capolavoro: il nuovo marchio con cui la società di viaggi del Gruppo entra nel turismo di alta gamma. Il progetto è rivolto a una clientela internazionale e utilizza il motorsport come elemento di ingresso a un'offerta più ampia di esperienze sul territorio italiano.

Secondo l'impostazione illustrata dalla società, le competizioni non costituiscono la destinazione ma il punto di partenza dell'itinerario. Monza, Imola e Misano sono indicati come i tre poli attorno ai quali costruire pacchetti che possono comprendere il design e la moda di Milano, il Lago di Como, l'enogastronomia, l'artigianato, le collezioni private e i territori legati alla storia dell'automobile italiana. La differenza rispetto all'hospitality sportiva tradizionale, sostiene Aci blueteam, riguarda il grado di accesso: oltre alla presenza in circuito sono previste attività come la guida di una vettura in pista, la visita ad aziende o a raccolte private non aperte al pubblico e l'incontro con figure del settore.

Al Gruppo il progetto assegna anche un ruolo operativo. Gli Automobile Club provinciali dovranno individuare sui rispettivi territori luoghi, aziende, collezioni e persone da inserire nel catalogo delle esperienze, con una funzione di scouting affidata alla rete federativa. "Gli Automobile Club hanno una conoscenza profonda dei territori", ha dichiarato Carlo Bagnasco, presidente di ACI blueteam. "Vogliamo mettere questa conoscenza a sistema e trasformarla in valore per il Paese".

Alla presentazione è intervenuto Damon Hill, campione del mondo di Formula 1 nel 1996, come ospite del lancio. Il comunicato indica che Hill sarà coinvolto in alcune esperienze internazionali in corso di sviluppo con Momentum Experiences, tour operator specializzato nel motorsport.