Aci, mercato usato di aprile: in calo per le auto (-1,5%) mentre le due ruote sono in crescita (+10,3%)

Ad aprile 2026 il mercato dell'usato auto registra un lieve arretramento mentre prosegue la crescita del comparto motociclistico. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Aci nel bollettino «Auto-Trend». Le autovetture trasferite di proprietà, al netto delle minivolture, sono state 261.436 contro le 265.485 dello stesso mese del 2025, con un calo dell'1,5%. In controtendenza le due ruote: i passaggi di proprietà dei motocicli salgono a 70.214 rispetto ai 63.660 di un anno fa, pari a un incremento del 10,3%. Nel complesso il mercato dei veicoli segna un lieve aumento dello 0,8%. Resta elevato il ricorso all'usato rispetto al nuovo: ogni 100 auto nuove, ad aprile, ne sono state vendute 182 usate, un dato sostanzialmente stabile anche nel primo quadrimestre dell'anno. Sul fronte delle radiazioni, le autovetture crescono del 3,7% con 96.270 pratiche, trainate dall'aumento delle demolizioni. In calo invece le esportazioni.

Le radiazioni dei motocicli risultano in lieve flessione (-0,9%), mentre complessivamente i veicoli radiati crescono del 3%. Il mercato dell'usato continua a essere dominato da diesel e benzina, ma cresce la quota delle alimentazioni elettrificate. Le ibride a benzina raggiungono l'11,7% dei passaggi di proprietà con un incremento del 29% su base annua, mentre le elettriche arrivano all'1,6% con un aumento del 47,6%, pur restando su valori contenuti. Aumenta anche l'età media del parco circolante nell'usato: le vetture tra 20 e 29 anni salgono al 16,6% dei passaggi di proprietà, mentre quelle con oltre 30 anni arrivano al 3%. Nel segmento delle radiazioni, infine, prevalgono le Euro 4 (36,6%), seguite dalle Euro 5-6 (32,8%) e dalle Euro 3 (18,7%), a conferma di un progressivo rinnovo del parco circolante.