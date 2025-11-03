Aci, arriva Mobility Spa: il nuovo hub unisce tutti i servizi di mobilità in un'unica struttura

Una riunione strategica per Aci che lancia Mobility Spa, il nuovo polo del sistema Aci dedicato a tutti i servizi legati alla mobilità. La società riunisce in un'unica struttura le attività rivolte ai soci Aci, come assistenza tecnica ai veicoli, supporto tramite numero verde 803.116 e assistenza alla casa e alla persona, insieme ai servizi di informazione sulla mobilità, tra cui Luceverde, Cciss e Radio Traffic, e alla comunicazione e produzione editoriale del Gruppo Aci, con Aci Radio e le testate L'Automobile, L'Automobile Classica e Young Classic.

Il nuovo hub strategico, nato dalla fusione per incorporazione di Aci Infomobility Spa e Agenzia Radio Traffic Spa in Aci Global Spa, cambiata in Aci Mobility Spa, e dal trasferimento dal primo gennaio 2026 di Aci Editore Srl da Aci Informatica Spa, mira a ottimizzare i processi gestionali, valorizzare le competenze specialistiche e rafforzare coerenza e qualità dell'offerta dei servizi. Secondo il Commissario Straordinario Aci, generale Tullio del Sette, ''con Aci Mobility diamo vita a un soggetto unico, moderno ed efficiente, capace di integrare le competenze maturate nel tempo nelle diverse aree del Gruppo, per offrire ai nostri soci e a tutti gli utenti della mobilità un servizio sempre più completo e di qualità e un'informazione accurata sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza''.

Per il presidente eletto dell'Aci, Geronimo La Russa, 'Aci Mobility nasce da 120 anni di esperienza al servizio di automobilisti, cittadini e istituzioni. È frutto di razionalizzazione, integrazione e innovazione tecnologica, e rappresenta un polo di eccellenza capace di offrire servizi di assistenza e informazione di qualità in ogni ambito della mobilità'.