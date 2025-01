Aci, nel 2024 cresce dell’1% il parco auto circolante in Italia. Le radiazioni aumentano del 26,3%

Il parco circolante delle autovetture italiano a fine 2024 si stima in aumento dell’1%. I passaggi di proprietà sono passati dal 2.914.721 del 2023 al 3.157.516 del 2024 con un incremento dell'8,3%. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 198 nella media dell'anno. I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile 'Auto-trend', l’analisi statistica realizzata dall’Automobile club d’Italia sui dati del Pra. Risultato positivo per le radiazioni di autovetture (procedimento che porta alla cancellazione di un veicolo dal Pra), con il 2024 che si chiude con un significativo aumento del 26,3%. Ciò nonostante il tasso unitario di sostituzione pari a 0,78 nell’intero 2024 non è ancora sufficiente a porre freno alla crescita del parco circolante delle autovetture italiano, che a fine anno si stima in aumento dell’1%.