Aci Storico ottiene il riconoscimento di persona giuridica. La Russa: «Vogliamo tutelare storia mobilità e ingegneria italiana»

Il Club Aci Storico ha ottenuto l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma. Un traguardo - come comunica l’Automobile Club d’Italia - di grande rilevanza istituzionale e culturale, che certifica il lavoro svolto dal Club, e dall’Aci, suo Socio Fondatore di diritto, per la salvaguardia del motorismo storico italiano in questi tredici anni di costituzione. Il riconoscimento premia un’attività trasversale, che vede protagonista la rete degli Automobile Club locali tramite il calendario di eventi ‘Ruote nella Storia’, promuovendo cultura e turismo di prossimità, e mette al centro le necessità degli appassionati, con servizi tempestivi e convenzioni utili per tutti i collezionisti, permettendo al Club di registrare un aumento di soci superiore al 25% annuo nell’ultimo biennio.

Per il presidente dell'Aci e di Aci Storico, Geronimo La Russa, «questo riconoscimento certifica quello che abbiamo sempre sostenuto: l'auto storica non è un hobby per pochi, è storia, è cultura, è design, è lavoro italiano. Con Aci Storico vogliamo proteggere questo patrimonio per tutelare la storia della mobilità e dell’ingegneria italiana, con l’obiettivo di tramandarla alle generazioni future». "È il coronamento di anni di lavoro appassionato e rigoroso. Stiamo investendo tempo e risorse - afferma il vicepresidente del Club, Giovanni Battista Tombolato - per trasmettere la cultura dell’automobilismo storico tramite i numerosi percorsi espositivi promossi su tutto il territorio, a partire dallo Spazio espositivo Aci - Aci Storico, una vetrina di auto storiche accessibile a tutti, situata presso la sede centrale di Aci».