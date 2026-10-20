Acquisto auto, la domanda c'è ma gli italiani rinviano. Dal 2019 prezzi dei veicoli aumentati del 30%

Gli italiani non hanno smesso di desiderare l’auto, ma l’acquisto aspetta. Dal 2019 i prezzi delle automobili sono saliti del 30%, mentre le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 13,9%. Negli ultimi mesi i listini hanno rallentato, ma la distanza non si è ricomposta. È quanto emerge dal rapporto dell’Ufficio Studi di PwC Italia con Quattroruote e presentato durante il forum Quattroruote Next, in corso a Milano. "La domanda non è scomparsa, è rallentata e gli acquisti sono rinviati. Oltre un terzo degli intervistati ha dichiarato di avere intenzione di comprare un'auto, ma più della metà ha rinviato la spesa", ha detto Sandro Bicocchi, partner di PwC Italia e responsabile Ufficio Studi.

La ricerca conferma che le conseguenze della pandemia, delle guerre, delle crisi energetiche e della transizione elettrica non restano confinate alla filiera ma arrivano fino al consumatore sotto forma di prezzi più alti, costi d’uso incerti e dubbi sulla tecnologia più conveniente. "Il 36,1% degli italiani pensa di comprare o cambiare auto nei prossimi 12-24 mesi e un altro 22,1% non ha ancora deciso. Ma il 53,1% di chi ha in mente l’acquisto lo ha già rinviato almeno una volta. Oltre la metà di chi prevede un acquisto ha un budget sotto i 20.000 euro, ma da luglio 2020 il prezzo medio del segmento A ha superato proprio questa soglia", ha detto Bicocchi.

Secondo la ricerca, sotto i 20mila euro il listino del nuovo offre oggi appena 12 versioni di 7 modelli e nel segmento A delle utilitarie da città, all'interno del quale le elettriche costano in media 28,7mila euro, contro i 21,9mila delle auto a benzina. Quattroruote rileva poi una frammentazione delle motorizzazioni: l'offerta diesel è scesa dal 53,8% del 2016 al 19,7%, l'elettrico è al 23,3%, il plug-in al 13%. Nessuna tecnologia si è imposta e i consumatori si dividono: le ibride sono la scelta più indicata (39,2%), seguite dalla benzina (22,6%). A guidare la scelta sono tre leve: l'affidabilità (88,2%), il prezzo (72,7%) e i costi di gestione (64,5%).

Alla fine emerge che il 40,6% di chi ha risposto al sondaggio pagherebbe di più per un'auto più affidabile e il 34,2% per costi di gestione più bassi, ma solo l'8,6% per il marchio, il 6,6% per il design e il 2,8% per il Made in Europe. La sostenibilità è importante per circa il 40%, ma appena il 9,9% la pagherebbe: anche chi sceglie elettrico o ibrido lo fa soprattutto per i costi di utilizzo. Un focus della ricerca è dedicato ai giovani e smentisce l'idea che non amino più l'auto. Negli ultimi cinque anni l'interesse è cresciuto infatti per il 58% dei ragazzi tra 20 e 24 anni e per il 43,2% di chi ha tra 25 e 34 anni. Il 62,5% di loro ha però meno di 20mila euro da spendere. In definitiva il desiderio c'è, quello che manca è il portafoglio.