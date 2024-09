Ad agosto -40,6% immatricolazioni elettriche in Italia. Lo quota mercato EV scende al 3,5%

Il mercato italiano delle auto elettriche rallenta ad agosto. Il mese scorso sono state immatricolate in Italia 2.410 vetture full electric, in calo del 40,6% rispetto ad agosto 2023, con una quota di mercato pari al 3,5% (dal 5,1% di agosto 2023). Lo comunica Motus E. Nei primi 8 mesi del 2024 le auto elettriche registrate nella Penisola sono 41.254, in aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una market share del 3,8%, in linea con il periodo gennaio-agosto 2023 (quando si era attestata al 3,9%).

Al 30 agosto il parco circolante elettrico italiano risulta composto da 256.493 auto. Nel complesso, il mercato auto italiano segna ad agosto una contrazione del 13,7% a quota 69.011 immatricolazioni, e un passo avanti del 3,8% negli 8 mesi a 1.084.248 immatricolazioni. «I dati indicano nuovamente un andamento molto confuso del mercato, con gli straordinari picchi seguiti alla messa a terra dell'Ecobonus alternati a momenti di apparente stallo, in cui gli automobilisti interessati a passare all'elettrico restano alla finestra per comprendere l'evoluzione dello scenario», commenta il presidente di Motus-E, Fabio Pressi.