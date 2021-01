Aftermarket auto, Governo valuta nuovi incentivi al settore. Lo ha detto Puglisi sottosegretaria MLPS a Futurmotive

ROMA - Grande successo, seppure a distanza, per la prima edizione di Futurmotive - Digital Expo and Conference, l'evento di Autopromotec destinato a sostituire in tempi di Covid gli Stati Generali del settore aftermarket automotive che sono un momento irrinunciabile di questo importante comparto. All'interno dell'arena virtuale la sottosegretaria al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Francesca Puglisi, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l'assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, hanno illustrato le misure e gli strumenti che Governo e Regioni stanno predisponendo per rilanciare il settore dell'automotive insieme alla sua filiera. Sostegno alle imprese, tutela del lavoro, formazione professionali e valorizzazione di nuove competenze sono i punti su cui la Sottosegretaria Puglisi ha più volte posto l'accento durante il suo intervento. Sottolineando come sia fondamentale, per far ripartire l'economia dell'Italia, accompagnare il sistema imprenditoriale nella transizione tecnologica ed ecologica.

''Il settore dell'automotive è uno dei comparti maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19 tanto che il Governo sta valutando l'ipotesi di reintrodurre gli incentivi, già sperimentati quest'estate, in favore del settore. Stiamo mettendo in campo tutti gli interventi possibili per sostenere le imprese in questa difficile situazione. Abbiamo previsto la proroga della cassa Covid per altre 12 settimane, percorsi di riqualificazione delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici per accompagnare la fase di transizione tecnologica ed ecologica e norme più incisive per quanto riguarda i contratti di espansione, in modo da incentivare l'assunzione di giovani e accompagnare verso la pensione chi ha un'età avanzata. Il nostro compito, per far ripartire il Paese, è mettere a disposizione del sistema formativo e imprenditoriale tutti gli strumenti che servono per formare giovani che abbiano profili di competenza adeguati per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e rilanciare le nostre imprese''.