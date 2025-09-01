Agosto positivo per elettriche in Italia, sono il 4,9% delle vendite mensili. Sale l'attesa per gli incentivi

Le vetture elettriche rappresentano in Italia il 4,9% delle vendite mensili, sulla stessa quota di luglio e in crescita rispetto al 3,7% dello stesso mese dell'anno precedente. Le auto ibride plug-in mostrano una performance del 7,1%, in significativa crescita rispetto al 3,5% di agosto 2024, anche grazie alle nuove disposizioni sui fringe benefit, ma in calo rispetto al 7,5% del mese precedente. Complessivamente, i veicoli a ricarica elettrica raggiungono una quota del 12%, inferiore al 12,4% di luglio. Lo mette in evidenza l'Unrae che sottolinea «come la situazione di stallo del mercato sia anche influenzata dall'annuncio degli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici da parte del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ancora non operativi».

L'Unrae sottolinea «l'importanza di rendere immediatamente attivo il sistema di sostegno, senza introdurre ulteriori limitazioni come l'ipotesi di un eco-score, che ridurrebbe il numero di modelli ammissibili e quindi l'efficacia nell'utilizzo dei fondi disponibili. L'associazione sottolinea infatti i rischi legati alle molteplici restrizioni già previste, inclusi i limiti Isee, l'obbligo di rottamazione e i vincoli territoriali, che potrebbero generare disparità significative tra i potenziali beneficiari e compromettere l'equità nell'accesso alla transizione ecologica. Inoltre, il termine del 30 giugno 2026 per la validazione delle prenotazioni rappresenta un forte limite alla capacità di utilizzare i fondi disponibili».

«La flessione di quasi il 3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, che già aveva segnato un calo del 13,4%, conferma un settore in sofferenza ormai cronica. Di questo passo, la transizione ecologica resterà inesorabilmente al palo: sebbene la quota di auto elettriche pure stia lentamente salendo, è ancora largamente insufficiente» sottolinea. Roberto Pietrantonio, presidente dell'Unrae.