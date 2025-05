Aie, volano vendite globali elettrico, +35% nel primo trimestre nel 2025. Possibile target a 20 milioni quest'anno

Dopo un altro anno di robusta crescita, le vendite globali di auto elettriche sono sulla buona strada per superare i 20 milioni nel 2025, rappresentando oltre un quarto delle auto vendute a livello globale, secondo la nuova edizione del Global EV Outlook annuale dell'Agenza internazionale per l'energia, Aie. Il rapporto, pubblicato oggi, mostra che, nonostante le recenti difficolta economiche che hanno messo sotto pressione il settore automobilistico, le vendite globali di auto elettriche hanno continuato a battere i record, con i modelli elettrici che diventano sempre piu accessibili.

Le vendite hanno superato i 17 milioni a livello globale nel 2024, portando per la prima volta la quota dei veicoli elettrici nel mercato automobilistico globale oltre il 20%, come previsto in precedenza dall'IEA. E nei primi tre mesi del 2025, le vendite di auto elettriche sono aumentate del 35% su base annua. Tutti i principali mercati, e molti altri, hanno registrato nuovi record per le vendite nel primo trimestre.