Akio Toyoda (ceo Toyota): «Maggioranza settore auto scettica su produrre solo veicoli elettrici. No a una sola opzione»

Akio Toyoda, numero uno di Toyota, ha ribadito il suo scetticismo sul tentativo di passare alla produzione solo di veicoli elettrici e ha aggiunto, parlando con i giornalisti durante una visita in Thailandia, che la maggior parte delle persone che lavorano nel settore automobilistico sono d’accordo con lui. «Le persone coinvolte nell’industria automobilistica sono in gran parte una maggioranza silenziosa», ha detto Toyoda. «Quella maggioranza silenziosa si sta chiedendo se i veicoli elettrici siano davvero ok come unica opzione. Ma pensano che sia la tendenza, quindi non possono parlare ad alta voce». «Poichè la risposta giusta non è ancora chiara, non dovremmo limitarci a una sola opzione», ha aggiunto, secondo quanto si legge sul sito Dailywire.