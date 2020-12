Akio Toyoda (TMC) al WSJ: «Vantaggi delle auto elettriche sovrastimati. L’energia per alimentarle fonte di tante emissioni»

NEW YORK - Per Toyota «i vantaggi delle auto elettriche sono sovrastimati». Anzi. «Più auto elettriche si costruiscono, peggiori saranno le emissioni di biossido di carbonio». A sostenerlo è il presidente di Toyota Motor Corp, Akio Toyoda, che secondo quanto riferisce il ‘Wall Street Journal’, ha definito eccessivo il “clamore” che circonda l’auto elettrica. Per Toyoda, infatti, i sostenitori dei veicoli elettrici non considerano le emissioni di anidride carbonica generate dalla produzione di elettricità e i costi delle transizione verso questo mezzo.

Toyoda ha rilevato anche che se il parco auto giapponese fosse interamente composto da auto elettriche, il Giappone resterebbe privo di energia elettrica già in estate. Il presidente di Toyota ha sottolineato inoltre che nel caso in cui il Giappone vietasse troppo rapidamente l’utilizzo delle auto a carburante il modello di business dell’industria dell’auto rischierebbe di collassare. Il presidente di Toyota ha infine sostenuto che in un Paese come il Giappone che produce buona parte della propria elettricità dal carbone e dal gas naturale, i veicoli elettrici non aiuterebbero l’ambiente.