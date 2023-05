Al via selezione sui progetti per 6.500 colonnine auto. Pichetto: «Bene con i tempi del Pnrr. Investimenti per 270 milioni»

Parte oggi l’avviso per la presentazione di progetti per realizzare di 6.500 colonnine elettriche sulle superstrade e nei centri urbani. Per il progetto, che è tra quelli previsti dal Pnrr, sono previsti oltre 270 milioni di investimenti. Lo ha detto il ministro per l’Ambiente, Gilberto Pichetto a margine del forum sul Fuel Mobility. «Con la pubblicazione degli avvisi e, soprattutto, con l’impegno da parte degli operatori a presentare le proposte progettuali nei tempi previsti - ha detto il ministro - sarà possibile conseguire la sfidante milestone del Pnrr di avere al 30 giugno la graduatoria dei progetti selezionati».

L’intervento rientra nella misura del Pnrr dedicata allo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità elettrica. Alla 30 giugno, secondo quanto previsto, le risorse complessivamente allocate saranno pari a 713 milioni di euro con un target di ventunomila colonnine installate per potenziare l’infrastruttura di ricarica e accelerare la penetrazione dei veicoli elettrici nel nostro Paese. Gli avvisi di oggi sono rivolte alle imprese di qualsiasi dimensione e settore, nonchè a raggruppamenti temporanei. Per la realizzazione delle stazioni di ricarica nelle superstrade sono previsti investimenti per circa 150 milioni di euro, mentre l’ammontare per quelle destinate nelle zone urbane è pari a 127 milioni di euro. Con le risorse messe a disposizione, si stima di poter realizzare 2.500 stazioni di ricarica rapida super veloci per veicoli elettrici lungo le superstrade e 4.000 nelle zone urbane. «È Un traguardo importante rispetto al quale - aha affermato il ministro - stiamo lavorando senza sosta e serve, ancor più oggi, uno sforzo comune, nella direzione di una nuova mobilità».