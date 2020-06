ALD Automotive Italia, Philippe Valigny sarà il nuovo ceo. Prenderà il posto di Andrea Badolati

ROMA - Philippe Valigny sarà il nuovo CEO di ALD Automotive Italia, la società che dal 1981 offre nel nostro Paese una gamma completa di soluzioni personalizzate di mobilità per privati, professionisti e aziende spaziando dalle formule di noleggio al corporate car sharing. Valigny sostituirà Andrea Badolati che lascia la carica di CEO dell'azienda. Valigny - che ha conseguito un master in management presso la Esser Business School - è entrato in ALD Automotive Italia proveniente da ALD Automotive Marocco, dove ha trascorso quattro anni come CEO e come Mediterranean Regional Director. Ha iniziato la sua carriera in Bossard Consultants nel 1991 prima di entrare nel Gruppo Renault nel 1993, dove ha ricoperto diverse posizioni manageriali nel settore Sales and Advertising.

Valigny è passato a Société Générale nel 2000 come Advertising Director per la filiale retail della banca. E' entrato nel Gruppo ADL nel 2004 ed è stato responsabile dell'avvio delle operazioni greenfield in Romania prima di diventare CEO in Ucraina e successivamente in Turchia, dove è stato anche Regional Director per Turchia, Grecia, Egitto, Romania e Bulgaria.