DETROIT - Alexandra Ford English entra nel consiglio di amministrazione di Rivian, la start up specializzata in veicoli elettrici nella quale Ford Motor Company ha investito 500 milioni di dollari poco più di un anno fa. Alexandra è uno dei rampolli della famiglia Ford, è figlia di Bill Ford ed è tra gli astri nascenti di Dearborn visto che è direttore della Corporate Strategy occupandosi in particolare dei programmi che riguardano la connettività e il digitale.

Alexandra Ford ha 32 anni ed è nell’azienda di famiglia dal 2017. Si è occupata di guida autonoma, di soluzioni per la mobilità cittadina, ma prima si è occupata di abbigliamento, precisamente in Tory Burch e Gap. Ha una laurea a Stanford e un master ad Harvard. La giovane Ford prende il posto di Joe Hinrichs (capo del settore Automotive andato in pensione a febbraio) che si era seduto al board di Rivian allorquando Jim Hackett annunciò l’investimento in Rivian.

La Rivian è stata fondata nel 2009 da Robert J. Scaringe e ha il suo quartier generale a Livonia, a soli 15 minuti dal quartier generale di Ford, ma ha sedi anche in Canada, Regno Unito, California ed Illinois dove dal 2021 dovrebbero essere prodotti i primi due modelli: il suv R1S e il pick-up R1T, entrambi lunghi più di 5 metri. La Rivian ha sviluppato una piattaforma a skateboard con batteria da 105 a 180 kWh di capacità che sfruttano celle 2170, le stesse utilizzate da Tesla.

Tra le particolarità, ci sono la conformazione a due strati sovrapposti, per un migliore raffreddamento, e la possibilità di estendere l’autonomia in post vendita attraverso un sistema brevettato aggiungendo moduli aggiuntivi da posizionare sul cassone. Con le batterie standard le percorrenze vanno da 370 a 660 km e il sistema di propulsione è a 4 motori, uno per ruota, con potenze singole da 75 a 140 kW e coppia di 140-280 Nm per avere un controllo perfetto dell’aderenza.

Ford intende sfruttare questa piattaforma per farne il suo prossimo F-150 elettrico, una mossa che non può sbagliare visto che parliamo del mezzo più venduto in America da 4 decenni con 900mila unità targate all’anno. I 500 milioni investiti sono parte degli 11 miliardi previsti per il suo piano di elettrificazione. Ma Ford non è la sola a credere in Rivian. Vi hanno infatti investito anche Amazon con 700 milioni e con 350 milioni la Cox Automotive, gigante mondiale del remarketing e dei servizi finanziari e online.