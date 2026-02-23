Alfa apre di nuovo gli ordini in Europa di Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Disponibili fino al 2027

A partire da marzo torneranno disponibili in Europa Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, una decisione che si inserisce nella strategia del marchio di estendere la produzione delle attuali Giulia e Stelvio fino al 2027. Contraddistinti dal leggendario simbolo del DNA Alfa Romeo, i modelli Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono nati da scelte progettuali che orientano all'equilibrio tra leggerezza, rigidità strutturale e distribuzione ottimale dei pesi, contribuendo in modo determinante alla reattività e precisione di guida in ogni condizione.

Inoltre, anche le scelte di materiali leggeri come alluminio e fibra di carbonio, hanno contribuito a migliorare la dinamica di guida. Lo stile sportivo dei due modelli trae ispirazione dal mondo delle corse: cerchi ultraleggeri bruniti a 5 fori da 19 pollici per la Giulia e da 21 pollici per Stelvio, pinze freno grigio anodizzato e spoiler posteriore in fibra di carbonio per la berlina ad alte prestazioni. I colori di carrozzeria disponibili sono: Rosso Etna, Verde Montreal, Blu Misano, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano e Rosso Alfa.

La stessa caratterizzazione racing si ritrova nell'ambiente interno dove spiccano i sedili sportivi «Racing Sparco» in pelle e Alcantara con dettagli in carbonio. Entrambi i modelli sono equipaggiati con il 2.9 V6 da 520 CV, abbinato al differenziale autobloccante meccanico che contribuisce a migliorare il comportamento della vettura e la motricità, ottimizzando il trasferimento di coppia, aumentando stabilità, agilità e velocità in curva. Su Giulia il V6 è abbinato alla trazione posteriore mentre su Stelvio è disponibile con la trazione integrale Q4.