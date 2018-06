Alfa Romeo, 7 nuovi modelli ibridi plug-in entro 2022. Produzione crescerà a 400mila unità

BALOCCO - Il brand Alfa Romeo entro il 2022 arriverà a una produzione di 400mila vetture, con un margine al 10%. Lo ha indicato Tim Kuniskis, a capo dei brand Alfa Romeo e Maserati, in occasione del Capital market day di Fca. A fine 2018, il gruppo stima di arrivare a circa 170mila vetture a marchio Alfa Romeo, dopo aver raggiunto 109mila unità a fine 2017. Nel 2014 le vetture Alfa Romeo prodotte erano 66mila e rispetto alla stima di arrivare a 170mila unità a fine 2018, la crescita complessiva è pari al 160%. La copertura globale dei mercati arrivera al 71% dal 46% attuale. Entro il 2022 Alfa Romeo lancerà 7 nuove vetture sul mercato che saranno disponibili nella nuova tecnologia plug-in ibrida.

In particolare, ha spiegato Kuniskis, ci saranno nuove edizioni della Giulietta, Giulia e Selvio, oltre a nuovi veicoli del settori C-Uv e E-Uv. Infine, Kuniskis ha annunciato la produzione di una nuova Gtv e di una nuova 8C, mentre è stato confermato lo sto alla produzione della Mito. «Maserati e Alfa Romeo continueranno a costruire il futuro sulla nostra gloriosa storia: arriveremo a vendite globali complessive di 500mila veicoli con margini che supereranno il 10%». È quanto afferma Timothy Kuniskis, capo di Alfa Romeo e Maserati. Per entrambi i brand, Fca sarà in grado di offrire la completa elettrificazione dei modelli entro il 2022.

Nel nuovo piano industriale di Fca «a livello di brand» i «nostri messaggi si concentrano su Jeep, Ram, Maserati e Alfa Romeo che rappresentano la parte più significativa dei nostri ricavi e dei nostri utili». È la strategia di Sergio Marchionne, ceo di Fca, che ne ha parlato durante il suo intervento di apertura al Capital market day del gruppo in corso al Centro Sperimentale Balocco. Il manager ha sottolineato «l’espansione di Jeep a livello globale» e «l’ampliamento della gamma dei prodotti». Rispetto al marchio Ram, invece, Marchionne ricorda «quanto sia cresciuto da quando è stato lanciato come marchio di pickup indipendente e come intendiamo continuare ad ampliare la gamma per conquistare la parte premium del segmento».