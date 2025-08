Alfa Romeo cresce a livello globale, nel primo semestre vendite a +20%. Oltre 45mila ordini per Junior

Alfa Romeo continua a crescere a livello globale: nel primo semestre del 2025, le immatricolazioni del brand fanno registrare un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando un trend positivo in termini di volumi e di consolidamento della quota di mercato. In notevole espansione l'Europa con un +33,3% di immatricolazioni e risultati molto positivi in mercati chiave come Francia (+51%), Regno Unito (+50%), Italia (+35%) e Paesi Bassi (+200%). La regione Medio Oriente & Africa registra un +34%, segnale di un consolidamento progressivo nella regione. Il Sud America è in crescita (+63%) mentre il Nord America affronta uno scenario in evoluzione. India Asia Pacifico è in fase di rilancio, con Junior già presentata in Giappone e in arrivo in Australia: il marchio crede nel potenziale di questa regione nella quale debutterà presto in Malesia, Taiwan e Singapore.

Oltre 45.000 ordini per Alfa Romeo Junior, la nuova compatta sportiva già disponibile in 38 Paesi, con il 17% delle richieste rivolte alla versione full electric. «Il 115esimo anniversario di Alfa Romeo non è solo una ricorrenza - commenta Santo Ficili, ceo Alfa Romeo - ma un'occasione per celebrare l'essenza più autentica del marchio. I primi sei mesi dell'anno segnano una crescita omogenea, frutto di un progetto solido e di un'offerta commerciale completa. Con oltre 45.000 ordini, Alfa Romeo Junior è il principale traino di una gamma che, con Tonale, Giulia e Stelvio, continua a incarnare lo spirito del brand nei rispettivi segmenti. Il focus è anche sul futuro, che presto condivideremo attraverso una nuova visione del marchio, frutto del lavoro appassionato di un team straordinario. Vogliamo cogliere nuove opportunità e affrontare con determinazione le sfide di uno scenario globale in continua evoluzione».