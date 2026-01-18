Alfa Romeo è il brand premium che cresce di più in Italia nel 2025: 28.300 immatricolazioni, + 22,9%

Il marchio Alfa Romeo archivia un 2025 di consolidamento nel mercato italiano registrando quasi 28.300 immatricolazioni, in crescita del 22,9% rispetto al 2024, e una quota di mercato dell'1,9%, migliorando di 0,4 punti percentuali. Si afferma inoltre come il Brand Premium che cresce di più in Italia, in termini di market share, rispetto all'anno precedente. A trainare la crescita è Alfa Romeo Junior, che rappresenta il 50% delle vendite totali del marchio del gruppo Stellantis e si afferma come uno dei modelli premium più venduti nel segmento.

Risultati destinati ad essere supportati il prossimo anno dalla Junior My 2026. Da poche settimane ha debuttato la nuova serie speciale Junior edizione Milano Cortina 2026, con cui Alfa Romeo celebra la partnership con i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, di cui è Automotive Premium Partner. Nel 2025 si è distinto anche il modello Tonale, che si è confermato tra i C-Suv più apprezzati del mercato italiano, con la Nuova Tonale nel 2026. Bene anche Giulia e Stelvio che, nei rispettivi segmenti, continuano a incarnare l'essenza della sportività Alfa Romeo.