Alfa Romeo Tonale debutterà in Usa a fine anno. Il ceo Imparato: «Produzione iniziale 40-45mila unità all’anno»

Per il nuovo suv di segmento C Tonale, un modello strategico per il brand premium di Stellantis, Alfa Romeo ha definito un preciso programma di lancio “globale” che inizierà nella prima settimana di giugno con i cinque più importanti mercati europei e proseguirà progressivamente per sei mesi per raggiungere 31 Paesi in totale. Lo ha detto oggi Jean Philippe Imparato, Ceo della marca Alfa Romeo, a margine della visita nello stabilimento Stellantis Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco. «Per ultimo raggiungeremo il mercato degli Stati Uniti - ha precisato - e lo faremo con Tonale Model Year 2023».

La progressione della produzione, quella che gli addetti ai lavori chiamano ‘ramp up’, e che prevede l’inizio della fabbricazione in serie a maggio «con il livello giusto per soddisfare i primi mercati con 2 auto per ogni concessionaria - ha detto Imparato - e poi aumentare la cadenza». Il debutto di Tonale avverrà prima con i motori Mhev 130 e 160 Cv, poi seguiranno la diesel e fine anno il plug-in hbryd 275 Cv. «Siamo nelle condizioni di produrre 40-45 mila Tonale all’anno - ha sottolineato Imparato - ma se servirà potremo salire oltre questo livello che è già totalmente profittevole». L’obiettivo per il 2022, ha detto il Ceo di Alfa Romeo, è attorno alle 20mila unità.