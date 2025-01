Alfa Romeo vende 20.000 auto nel 2024 in Italia,1,5% del mercato. La nuova Junior sul podio delle B premium

PER MARCA

Alfa Romeo ha chiuso il 2024 con oltre 20.000 immatricolazioni in Italia e una quota di mercato dell'1,5%. Protagonista è stata la nuova Alfa Romeo Junior, la nuova compatta sportiva che segna il ritorno del marchio nel segmento B, con quasi 5.000 ordini e 2.300 immatricolazioni, conquistando così il podio tra i modelli premium più venduti nel segmento B nel secondo semestre. La gamma si arricchirà ora nel 2025 con l'introduzione della versione Ibrida Q4. Bene Tonale con circa 13.000 targhe e una market share del 4,6% nel segmento C-suv premium. In linea con il 2023, Giulia conquista una quota di poco superiore al 3% e circa 1.200 auto vendute. Sebbene priva di motorizzazioni ibride, è l'auto più venduta tra le berline sportive premium e terza tra le motorizzazioni termiche.

Da segnalare la buona performance del noleggio a lungo termine, che vede un incremento sia di volumi (+35%) che di quota (+0,3 punti). Stelvio mantiene una quota di mercato dell'8,9% e circa 6.600 immatricolazioni nei D-suv, restando leader tra le motorizzazioni diesel. È tra i primi tre modelli più scelti nel noleggio a lungo termine. «Il 2024 - ha commentato Raffaele Russo, country manager di Alfa Romeo Italia - è stato un anno di grandi soddisfazioni per Alfa Romeo, in cui abbiamo consolidato la nostra posizione sul mercato e rafforzato il legame con i nostri clienti. I risultati ottenuti, frutto del nostro impegno e della qualità dei nostri prodotti, dimostrano la forza del marchio e la capacità di anticipare le esigenze del mercato. Guardiamo al 2025 con grande fiducia, forti di una gamma sempre più completa e del supporto di un team motivato e di una rete di vendita che non smette mai di puntare all'eccellenza».