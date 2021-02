Alleanza Octo Telematics-Ambrosetti sulla mobilità connessa: un business da oltre 1.000 miliardi

MILANO - Alleanza tra Octo Telematics e The European House - Ambrosetti sulla mobilità connessa, un settore che, sottolinea Octo in una nota, entro il 2025 potrebbe valere su scala globale circa 1.000 miliardi di dollari. La partnership, spiegano le due società in una nota, sarà finalizzata a definire una strategia italiana sulla mobilità connessa, a partire da un focus specifico che sarà presentato nell’ambito di un forum in programma il 17 settembre. L’appuntamento coinvolgerà tutti gli stakeholder-chiave del settore, per confrontarsi - con il contributo di relatori nazionali e internazionali - sui temi e le priorità da affrontare per la competitività e il successo della Smart Mobility in Italia, un ambito destinato ad avere un impatto sempre maggiore sulla vita quotidiana.

«La mobilità connessa rappresenta una rivoluzione destinata ad avere un impatto profondo non solo sul nostro modo di utilizzare l’auto o i mezzi di trasporto, ma più in generale sul nostro stile di vita» - ha affermato Nicola Veratelli, OCTO Group CEO -. «È pertanto necessaria una strategia e una visione chiara e condivisa con tutti gli attori pubblici e privati di tale ecosistema, per poter cogliere le molteplici opportunità di business».

«Questa iniziativa vuole posizionarsi come il punto di riferimento in Italia sui temi della mobilità connessa anche alla luce dei profondi mutamenti conseguenti alla crisi COVID-19, per certi versi vista come un acceleratore di dinamiche già avviate. The European House - Ambrosetti, da sempre mossa da uno spirito di innovazione e ricerca verso temi di frontiera, vuole immaginare il futuro della mobilità in ottica connessa e smart in modo da identificare le priorità d’azione per i player industriali e i policy maker al fine di creare una avanguardia industriale italiana», ha dichiarato Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European House - Ambrosetti.