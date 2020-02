Auto, giù il peso. Modelli più leggeri strada obbligata per taglio CO2. Business da 232 mld entro 2024

ROMA - La riduzione del peso dei veicoli, e la conseguente ottimizzazione dei consumi, è una delle soluzioni che dovranno essere obbligatoriamente ricercate per 'tagliare' le emissioni di CO2 e proteggere l'ambiente. Di conseguenza - evidenzia uno studio di Trends Market Research - il mercato globale delle tecnologie di alleggerimento dei veicoli dovrebbe raggiungere un valore di 250,9 miliardi di dollari (232,5 miliardi di euro) entro il 2024, crescendo a un tasso annuo composto (CAGR) del 13,6%. Nel 2019, indica lo stesso studio, le tecnologie di alleggerimento globale hanno raggiunto un valore di 132,8 miliardi di dollari (123 miliardi di euro).

La riduzione della massa dei veicolo coinvolge, evidentemente, tutta la filiera attraverso cui le auto e i mezzi commerciali sono progettati e fabbricati, apportando nelle diverse fasi modifiche e aggiornamenti per incorporare elementi (ma anche attrezzature di costruzione) che abbassano il peso finale del veicolo rispetto a quello convenzionale. La tendenza all'alleggerimento è evidente - ha affermato a sua volta Piyada Charoensirisomboon, vicepresidente Innovation Campus Asia Pacific di BASF - e particolarmente nel settore dei trasporti. La leggerezza è un must per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni dato che si stima che, in media, una riduzione di peso di 100 kg permetta di ridurre le emissioni di CO2 di 10 g/km.

Il rapporto evidenzia come la ricerca di pesi ridotti sia attualmente una tendenza importante e significativa nel settore automobilistico e come tutti i principali produttori stiano attualmente sviluppando e implementando tecnologie avanzate alla ricerca della leggerezza dei veicoli.

A livello di materiali, le applicazioni chiave prevedono acciaio speciale, alluminio, magnesio, polimeri e materie plastiche avanzate, oltre ai compositi ed anche a prodotti naturali ad alta resistenza mutuando le soluzioni high tech che sono state sviluppate in precedenza per il settore militare e per l'aeronautica. ''Per quanto riguarda i trasporti non solo gli aerei - ha puntualizzato Ates Erk, responsabile del centro di ricerca e sviluppo tecnico del poliuretano di BASF - ma anche le automobili, i truck e i treni più leggeri sono e meno energia consumano. Non c'è dubbio che i consumatori preferiscano oggetti più leggeri, ma a una condizione: che prestazioni e sicurezza non siano influenzate negativamente ''.