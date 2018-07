Alluvioni in Giappone fermano produzione automotive. Stop per Mitsubishi, Mazda e Daihatsu

TOKYO - Le forti inondazioni che hanno colpito il Giappone, stanno creando non pochi problemi - oltre che alla popolazione - anche al sistema industriale del Paese, compreso il settore automotive. Come riferisce il quotidiano Nikkei, la Mitsubishi Motors Corp. ha sospeso la produzione nella sua fabbrica di Okayama a causa dell'impossibilità di rifornire con componenti le linee di montaggio, motivo che ha egualmente costretto la Daihatsu Motor Co. - marca che fa parte della Toyota Motor Corp - ha fermare gli impianti di Osaka e Kyoto. A sua volta Mazda Motor Corp. ha sospeso l'attività durante il weekend nell'unità produttiva di Hiroshima, con la possibilità di “perturbazioni” nei normali cicli operativi per effetto delle difficoltà di circolazione degli autocarri che trasportano la componentistica dai fornitori all'impianto finale.