Alpine, la sportback A390 elettrizza l'inaugurazione del quinto Store del brand in Italia: lo ha aperto Borsoi a Treviso

TREVISO – La A390 è la seconda Alpine della nuova generazione di auto elettriche della casa di Dieppe. L'apparizione di Treviso, in occasione dell'apertura del quinro Store italiano del secondo marchio transalpino del gruppo Renault, è la prima in una concessionaria nazionale destinata al pubblico, dopo l'esposizione “riservata” a Milano. Per l'azienda, la Borsoi, è un momento importante, anche se la sportback a zero emissioni da 400 Cv e 600 Nm di coppia che misura 4,62 metri di lunghezza non è la sola “ospite d'onore” della serata.

A Treviso ci sono anche Sébastien Guigues, il manager francese a capo delle operazioni del gruppo Renault in Italia, e Cristina Faienza, la responsabile di Alpine per il Belpaese. Con l'apertura di fine febbraio, con il suo spazio innovativo Borsoi entra a far parte di una esclusiva rete d’eccellenza, quella degli Store Alpine. «Non costruiamo delle concessionarie – sintetizza Faienza – ma dei luoghi in cui la passione per la guida si unisce a un'esperienza condivisa a 360°, che include il motorsport e il gusto di stare insieme. Negli Store vengono condivisi i valori di Alpine, cioè la leggerezza, l'eleganza, la sportività e anche l'elettrificazione».

La manager non si sbilancia circa ulteriori aperture entro l'anno: «Per il momento ci fermiamo qui, poi vediamo a se magari entro fine anno riusciamo a fare un'accelerazione», sorride. Alpine è concentrata attualmente sul centro-nord, «che è anche più accogliente per il mercato elettrico», precisa Faienza, anche se nel sud del paese Alpine è «presente in altre forme». I grandi numeri non sono l'obiettivo: «Vogliamo restare all'interno di una nicchia di clienti che sa riconoscere le cose di qualità», insiste Faienza.

«Alpine ha una storia di tanti anni – sottolinea Guigues - E ricordiamo queste auto, che vincevano, perché erano più leggere delle altre. Nel gruppo lavoriamo affinché questo marchio dal grande passato abbia anche un grande futuro. La A390 è il primo sportback Alpine ed è tanto sportivo». Alla domanda su chi siano i potenziali clienti, il direttore generale del gruppo in Italia, non ha dubbi: «Questa è una macchina per gente alla quale piace guidare e che è attenta a soluzioni tecnologiche diverse. Non si tratta solo di offrire cavalli, e questa ne ha comunque 400, ma il miglior rapporto tra peso e potenza», conclude.