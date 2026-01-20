Alpine vola nel 2025: cresce a tre cifre e supera le 10mila vendite (+139%). Decisiva la Bev A290 (8.198 immatricolazioni)

Crescita a tre cifre e un nuovo traguardo raggiunto per Alpine, che nel 2025 ha superato per la prima volta le 10.000 immatricolazioni globali. Il brand sportivo del Gruppo Renault ha chiuso l'anno con 10.970 vetture vendute, segnando un incremento del +139,2% rispetto al 2024. La crescita è stata trainata soprattutto dall'Europa, dove le vendite sono aumentate del +145,3%, con progressi significativi in Francia (+89,5%), Regno Unito (+369,5%) e Germania (+133,5%). Alpine consolida così il proprio posizionamento nel segmento premium sportivo. L'Alpine A110 conferma la leadership europea tra le coupé sportive a due posti, con una quota di mercato del 44%, nonostante si avvii verso la fine della carriera commerciale.

Decisivo anche il contributo della Alpine A290, prima hot hatch elettrica del marchio, che nel 2025 ha totalizzato 8.198 immatricolazioni, pari al 75% delle vendite complessive. Sguardo al futuro con la Alpine A390, prima sport fastback a cinque posti del brand, già in consegna in alcuni mercati e che punta a sostenere la crescita nel 2026. Prosegue intanto l'espansione della rete commerciale: nel 2025 sono stati aperti 15 nuovi punti vendita, per un totale di 169 Alpine Store in 25 Paesi, con l'obiettivo di superare quota 200 entro fine 2026. «Il 2025 segna una tappa storica per Alpine - ha dichiarato il Ceo Philippe Krief - e con i nuovi modelli e una gamma sempre più elettrificata, continueremo la nostra strategia di crescita puntando su innovazione, prestazioni e piacere di guida».