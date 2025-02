Altavilla (Byd): «Colloqui con case auto su possibili accordi di pooling per rispettare i limiti di emissioni in Ue per 2025»

«Ci sono colloqui con case auto. Siamo a buon punto». Lo ha detto l'advisor per l'Europa di Byd Alfredo Altavilla in merito a possibili accordi di pooling con case auto per rispettare i limiti di emissioni in Ue per il 2025. La casa cinese grande produttrice di veicoli elettrici può vendere crediti per aiutare le case auto a rispettare i limiti 2025. Nei mesi scorsi Stellantis, Toyota, Ford, Mazda e Subaru hanno dato vita a un gruppo guidato da Tesla. Un'altra cordata è formata da Polestar controllata della cinese Geely, con Mercedes, Volvo e Smart.