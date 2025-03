Altavilla (Byd): Contrapposizione tra industria cinese ed europea non ha senso»

“La contrapposizione tra industria cinese e industria europea non ha alcun senso, la collaborazione con l'industria cinese può essere un aiuto per tutti per offrire tecnologie e prodotti in linea con i desiderata dei consumatori”. Cosi’ Alfredo Altavilla, special advisor di Byd intervenendo a un convegno sul futuro dell’automotive organizzato da Fi da forza Italia a Torino. Quanto al rinvio delle multe sulle emissioni deciso alla Ue, Altavilla ha osservato: "è una baggianata, il punto principale per fare davvero un passo avanti è avvicinarsi al principio di neutralità tecnologica e il primo step potrebbe essere l’inclusione del plug in hybrid all’interno delle motorizzazioni permesse al 2035” “L'industria ha bisogno di certezze per pianificare investimenti che in questo business sono lunghi. Non si possono cambiare le regole ogni sei mesi oppure ogni volta che sale un nuovo commissario a decidere”, ha detto Altavilla.