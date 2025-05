Altavilla (Byd): «Contrastare la Cina è guerra persa, meglio lavorarci insieme»

«Attenzione, contrastare la Cina sulle tecnologie per la transizione ecologica e una guerra persa: sarebbe molto piu intelligente lavorarci insieme. Invece, uno dei problemi dell'Europa e la resistenza, la paura endemica di fare qualcosa insieme ai cinesi». Cosi Alfredo Altavilla, special advisor per il mercato europeo della cinese Byd che in Europa ha appena superato Tesla nella vendita di auto elettriche. In un colloquio con il Corriere della Sera aggiunge: «Byd e tutto tranne che un'azienda che fa auto. La prima volta che incontrai Chuanfu mi disse che la missione di Byd non e fatturato, ebitda, capitalizzazione di borsa ma abbassare di un grado la temperatura del pianeta entro il 2030. Qualsiasi decisione o investimento, dovra contribuire a raggiungere quel traguardo». E ancora: «L'Europa sta andando rapidamente a sbattere contro il muro per eccesso di regolamentazione, di ideologia. Penso al famigerato green deal, che ha avuto solo l'effetto di fermare lo sviluppo dell'Europa. E a Bruxelles persistono nel dire che questa e la strada». Per Altavilla questa situazione e dovuta «alla cronica mancanza di leadership in Europa».