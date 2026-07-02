Altavilla: «Byd deciderà presto sul secondo impianto europeo. Spagna e Francia come principali candidate»

Il produttore cinese di veicoli elettrici Byd è vicino a una decisione per rilevare uno stabilimento automobilistico già esistente in Europa, accelerando così la propria espansione nel continente. «La decisione deve essere presa molto presto», ha affermato Alfredo Altavilla, consulente speciale di Byd per l'Europa, intervenendo a Francoforte in occasione della conferenza Automotive Europe, facendo riferimento alle proposte normative Ue sul modello Made in Europe, pensate per rafforzare la produzione locale. Altavilla ha indicato Spagna e Francia come principali candidate per investimenti brownfield, cioè l'acquisizione di impianti già operativi appartenenti a costruttori tradizionali, con una decisione attesa a breve.

«Questa settimana abbiamo due team che stanno valutando tutti gli aspetti, quindi siamo vicini a una scelta», ha detto mettendo in discussione la competitività degli stabilimenti tedeschi, che risultano inoltre penalizzati da bassi livelli di utilizzo della capacità produttiva. Le dichiarazioni di Altavilla arrivano in un contesto in cui i costruttori tradizionali stanno cercando di gestire l'eccesso di capacità produttiva, continuando al contempo a investire massicciamente nello sviluppo di prodotto e in tecnologie come batterie e software. Il gruppo Stellantis detiene partecipazioni di maggioranza in joint venture con le cinesi Dongfeng e Leapmotor, nell'ambito delle strategie per aumentare la produzione negli impianti in Spagna e Francia.