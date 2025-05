Altavilla (Byd), dopo incontri a Torino siglati contratti con fornitori italiani

Dopo gli incontri avuti a febbraio a Torino con centinaia di aziende di componentistica «abbiamo cominciato a chiudere i primi contratti con fornitori italiani», un rapporto che «sta andando decisamente bene. Sono prodotti che si ritroveranno nelle vetture che da fine anno inizieranno a uscire dallo stabilimento ungherese». Lo afferma Alfredo Altavilla, Special Advisor per il mercato europeo del gruppo automobilistico cinese Byd che sta completando la realizzazione di un impianto in Ungheria, dove peraltro ha annunciato la creazione di un headquarter a Budapest e di un centro di ingegneria e sviluppo.

La “scommessa magiara” - sottolinea - «per noi è fondamentale. Localizzarci in Europa non è solo una strategia di facciata, ma vogliamo lavorare con i fornitori europei massimizzando i contenuti locali». «Adesso però la priorità è saturare il nuovo impianto ungherese» da cui uscirà la nuova compatta elettrica Dolphin Surf» perché «quello stabilimento ci permette di diventare un costruttore 'europeo', è un passaggio importante nella nostra strategia mondiale: non a caso, abbiamo realizzato fabbriche nel sud est asiatico, presto partiamo con la produzione in Brasile, insomma vogliamo essere 'locali' in tutte le aree dove proponiamo i nostri modelli».