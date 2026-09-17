Altavilla (BYD) inaugura a Torino lo showroom Denza: «Avremo tre fabbriche in Europa, Italia piano B»

Dopo quello di Bologna, il gruppo cinese BYD ha inaugurato il secondo showroom italiano (primo nel Nordovest) interamente dedicato al brand premium Denza. E' a Venaria Reale, hinterland torinese, a due passi dallo Juventus Stadium. Denza offre una gamma di veicoli ad alta tecnologia, tutti a nuova energia, ibridi ed elettrici. La nuova apertura rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di sviluppo del marchio sul mercato italiano ed europeo e conferma il crescente impegno di BYD nel segmento premium della mobilità elettrificata.

Partner in questa nuova apertura è ForZa, realtà prestigiosa che opera dal 1993 come concessionaria ufficiale di brand automobilistici premium in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il presidente e Ad di Intergea, Alberto Di Tanno, ha ribadito i motivi che hanno ispirato la partnership con i cinesi: "Ci abbiamo creduto fin dall'inizio perchè i costruttori asiatici sono diventati molto credibili e offrono tecnologie straordinarie".

La serata inaugurale ha visto la partecipazione del top management del Gruppo BYD insieme a rappresentanti del mondo automotive, stakeholder e clienti che hanno potuto ammirare i modelli esposti nei saloni, tra cui la Denza Z9GT che combina una silhouette shooting brake dal design fluido con tecnologie all’avanguardia per prestazioni e innovazione. Disponibile sia in versione completamente elettrica sia Super Hybrid DM-i, la Z9GT offre la possibilità di scegliere tra un’elevata autonomia a zero emissioni e la massima flessibilità nei lunghi viaggi. Il sistema Flash Charging del Gruppo BYD, con tecnologia fino a 1.500 kW di potenza, ha un motto impegnativo: “Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3”. Ricariche, insomma, da record. Tecnologia davvero al top.

Alfredo Altavilla, special advisor per l'Europa di BYD, ha confermato questa impressione di "grandeur alla cinese" spiegando quanto siano ambiziosi i progetti di espansione anche nel Vecchio Continente. "A dicembre – ha detto - usciranno le prime vetture dalla nostra fabbrica in Ungheria e poi ne costruiremo altre, ne servirebbero almeno tre perchè puntiamo al podio tra i costruttori, prima in Italia e poi in Europa".

Peccato che l'Italia non sia nella short list di BYD per il secondo stabilimento produttivo in Europa. "Rimane un Piano B - ha commentato Altavilla – perchè abbiamo cercato condizioni favorevoli, ma non le abbiamo trovate". Spagna e Francia sono in pole position, poi l'Inghilterra. La decisione finale – entro l'anno - sarà orientata dalla competitività dei singoli Paesi e dagli investimenti necessari per la riconversione degli impianti. "Non ho personalmente nessun attaccamento al passaporto dei Paesi – ha aggiunto il manager - e mi interessano solo le condizioni di competitività. Mi piacerebbe trovarle in Italia, ma finora non le ho trovate".

A una domanda specifica su eventuali stabilimenti Stellantis, Altavilla è stato categorico: "Non posso comprare qualcosa che non è in vendita". Quindi ha ricordato che Byd aveva considerato la possibilità di rilevare la fabbrica Maserati di Grugliasco "ma era stata completamente svuotata. Era rimasto solo un capannone, andava bene per farci un mercato rionale". Nel valutare i progetti per il futuro non arriva certo un aiuto dall'Europa. "Si avverte la necessità di regole chiare e certezze da parte dell'Unione europea. Oggi non ci sono. Anche quando le scrivono, le scrivono veramente male".

Intanto il gruppo cinese continua a rafforzare la propria presenza commerciale in Italia. Saranno 12 i punti vendita nel nostro Paese entro il 2027. In Europa la rete arriverà complessivamente a 350 showroom. "Siamo presenti in tutti i segmenti di mercato e non abbiamo più scuse per non performare – ha spiegato Altavilla – Il 2027 sarà l'anno del consolidamento della rete commerciale. Non cerchiamo una sfida diretta con i marchi delle supercar più affermati: la nostra non è una scommessa sui grandi volumi perché saremmo irrealistici a pensare di sfidare Ferrari, Lamborghini e Aston Martin".