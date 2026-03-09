Amazon annuncia nuovi test di robotaxi. A Dallas e Phoenix i Suv Toyota Highlander di Zoox con un conducente umano al volante

Zoox, la divisione di Amazon dedicata alla guida autonoma, prevede di iniziare a testare i suoi veicoli a Dallas e Phoenix. La società ha riferito che un «piccolo numero» dei suoi Suv Toyota Highlander riadattati, con un conducente umano al volante, opererà per mappare le aree prima di introdurre il suo robotaxi dalla caratteristica forma di tostapane. Dallas e Phoenix consentiranno a Zoox di testare la sua tecnologia in condizioni meteorologiche diverse e difficili, nonché in strade più estese rispetto alle dense aree metropolitane in cui ha effettuato finora le sue attività nel settore. Zoox, che ha riferito di aver servito oltre 300.000 passeggeri dal lancio della sua offerta a Las Vegas e a San Francisco, è stata acquistata da Amazon per 1,3 miliardi di dollari nel 2020.