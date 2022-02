Amazon, effetto Rivian sugli utili. Ricavi record di 137,4 mld di dollari nel IV trimestre. +15% per il titolo

NEW YORK - Ricavi netti in rialzo del 9% a 137,4 miliardi di dollari per Amazon nel quarto trimestre dell’anno, nuovo record, contro i 137,6 miliardi attesi dagli esperti. L’utile netto è aumentato a 14,3 miliardi di dollari, o 27,75 dollari per azione, rispetto ai 7,2 miliardi, o 14,09 dollari ad azione, del quarto trimestre del 2020, contro attese per 3,61 dollari. I ricavi di Amazon Web Services (Aws) sono aumentati di quasi il 40% a 17,78 miliardi, contro i 17,37 miliardi del consensus. L’utile operativo è sceso dai 6,9 miliardi di un anno prima a 3,5 miliardi. A influire positivamente sull’utile è stato l’investimento azionario in Rivian, start-up di auto elettriche, che ha garantito un guadagno di 11,8 miliardi. Per l’intero 2021, ricavi netto in rialzo del 22% a 469,8 miliardi, dopo i 386,1 miliardi del 2020. L’utile operativo è aumentato dai 22,9 miliardi del 2020 a 24,9 miliardi nel 2021.

L’utile netto è stato di 33,4 miliardi, o 64,81 dollari per azione, dopo i 21,3 miliardi, o 41,83 dollari ad azione, del 2020. Nel primo trimestre del 2022, Amazon prevede ricavi tra i 112 e i 117 miliardi di dollari, sotto i 120 miliardi del consensus, con un profitto operativo tra i 3 e i 6 miliardi di dollari. Nel comunicato stampa di Amazon che ha accompagnato la pubblicazione dei dati, l’amministratore delegato Andy Jassy ha illustrato i successi di Prime e i futuri investimenti, annunciando poi un aumento dell’abbonamento negli Stati Uniti, da 12,99 a 14,99 dollari al mese e da 119 a 139 dollari all’anno. Il primo aumento dal 2018 - che scatterà il 18 febbraio e, per gli attuali abbonati, a partire dal 25 marzo - è stato giustificato con la continua espansione dei servizi a disposizione e con l’aumento dei costi di trasporto e dei salari. Nell’after-hours, poco dopo la pubblicazione della trimestrale, il titolo di Amazon guadagnava circa il 15%. Ieri, ha perso il 7,81%, portando il calo dall’inizio del 2022, e quello nell’ultimo anno, a quasi il 17%.