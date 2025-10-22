Amazon espande la flotta in Spagna ed acquista da Stellantis 300 furgoni elettrici

I furgoni elettrici contribuiscono a ridurre le emissioni legate alle consegne, come parte dell'impegno di Amazon nell'ambito del Climate Pledge. Di conseguenza Amazon ha annunciato l'espansione della sua flotta di consegne in Spagna con l'acquisto di oltre 300 nuovi furgoni elettrici dal gruppo Stellantis. I veicoli- tra cui Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e e Fiat e-Scudo - inizieranno a operare questo autunno in varie città iberiche, fra cui Madrid, Barcellona, Siviglia e Valencia, segnala la big tech per il commercio elettronico in una nota. «Contribuiamo a ridurre le emissioni di carbonio e rendiamo la consegna più silenziosa ed efficiente», ha dichiarato Ruth Diaz, direttrice generale di Amazon in Spagna.

La compagnia di Jeff Bezos si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2040, secondo il programma The Climate Pledge. I nuovi veicoli potranno consegnare oltre 10 milioni di pacchi l'anno mentre, in parallelo, Amazon installerà stazioni di ricarica rapida nella penisola iberica e prevede l'integrazione della flotta con 200 camion elettrici pesanti nella sua rete europea.