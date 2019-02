Amazon insieme a GM punta a diventare costruttore di veicoli elettrici

NEW YORK - Come è già accaduto in Germania, dove il colosso delle spedizioni DHL dopo avere acquistato le poste ha avviato la produzione in proprio (con la collaborazione di Bosch) del veicolo elettrico StreetScooter, anche negli Stati Uniti potrebbero presto circolare sulle strade furgoni e pick-up Ev marchiati Amazon. Il business dei servizi postali, ora rappresentati nella quasi totalità da grandi buste e pacchi, sta infatti espandendosi a livelli tali da rendere conveniente l’allargamento delle attività dirette di un colosso come Amazon a quello della logistica e delle consegne. Rientra in questo ambito la notizia, diffusa da fonti finanziarie Usa, di un possibile interesse del Gruppo guidato da Jeff Bezos, assieme a General Motors, per la Rivian Automotive LLC che opera nel settore dei suv e dei pick-up elettrici. Al Los Angeles Auto Show nello scorso novembre, la Rivian aveva presentato due varianti di EV, appunto un grosso suv e un pick-up di fascia alta, entrambi realizzati su una piattaforma elettrica potenzialmente utilizzabile anche per un furgone da destinare alle merci. A seconda della capacità della batteria - 105, 135 oppure 180 kWh - i veicoli Rivian offrono una autonomia che varia da 370 a 640 km.