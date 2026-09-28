Amministrazione Usa allenta gli standard di efficienza dei consumi ed emissioni delle auto

L'amministrazione Trump annuncia i nuovi standard di efficienza dei consumi che allentano i requisiti normativi imposti alle case automobilistiche sulle emissioni inquinanti di auto e veicoli commerciali leggeri a benzina. Le norme, annunciate poco dopo che Trump aveva respinto una proposta iraniana sull'apertura dello Stretto di Hormuz provocando l'impennata dei prezzi del petrolio, stabiliscono la distanza che i nuovi veicoli devono poter percorrere con un gallone di benzina.

L'iniziativa dà seguito alla promessa di Trump di revocare le politiche che incoraggiano o incentivano la produzione di veicoli elettrici. Il Dipartimento dei Trasporti e la National Highway Traffic Safety Administration hanno stimato che gli standard definitivi comporterebbero una media combinata dell'intero parco veicoli del settore pari a circa 34,9 miglia per gallone per auto e veicoli commerciali leggeri nell'anno di produzione 2031, un valore inferiore rispetto alle 50,4 miglia per gallone previste per lo stesso anno dalle norme introdotte dall'amministrazione Biden.