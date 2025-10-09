Ampere apre l’Innovation Cellule Batterie, per studiare le batterie delle future Renault elettriche

Renault potenzia le proprie strutture dedicate all’auto elettrica con l’Innovation Cellule Batterie, il centro di eccellenza di Ampere – consociata che si occupa di progettare, produrre e riciclare per l’intero gruppo le auto provviste di questo sistema di propulsione – che si dedicherà in particolare ad approfondire il potenziale delle nuove tecnologie di accumulazione dell’energia insieme a partner e fornitori.

Il nuovo centro tecnico si trova a Lardy, dove dal 1951 Renault ha sviluppato i propri propulsori, ed è parte del Campus E-Tech prossimo all’apertura e destinato ad integrarsi all’interno della ReKnow University, la struttura di studio e formazione del Gruppo per l’auto elettrica a 360 gradi per dare alle persone e alle fabbriche tutte le competenze necessarie per gestirne l’operatività.

Il laboratorio Innovation Cellule Batterie è già attivo dal 30 settembre scorso e si sviluppa su una superficie di 3.000 mq dei quali 600 sono dedicati solo alla camera anidra (perfettamente deumidificata). Inoltre ospita oltre 120 attrezzature all’avanguardia per svolgere due attività fondamentali: la prototipazione delle celle e la valutazione delle loro prestazioni e comportamento in condizioni limite e nel tempo.

Lo scopo dell’Innovation Cellule Batterie di Ampere è individuare le tecnologie migliori per le batterie in collaborazione con i diversi partner, svilupparle e infine industrializzarle poiché sono un asset strategico e sono un vantaggio competitivo per i veicoli futuri che. Batterie economiche, affidabili e dalle prestazioni elevate, sviluppate e costruite conoscendo e controllando tutta la catena del valore, sono la chiave fondamentale.