Ampere si spinge nel futuro delle batterie delle auto elettriche, nuovo laboratorio per prevedere guasti tecnologici

Ampere inaugura il Laboratorio Innovation Cellule Batterie, centro progettato per prevedere i guasti tecnologici ed incrementare la competitività di Renault Group nel settore dei veicoli elettrici. L'edificio, che vanta una superficie di 3.000 metri quadrati suddivisi su due livelli, ospita oltre 120 attrezzature all'avanguardia, tra cui una camera anidra o dry room di 600 metri quadrati. Nell'area sono riunite due attività complementari: la prototipazione delle celle e caratterizzazione elettro-fisico-chimica che consentono di valutare le prestazioni e il comportamento delle celle (durata, ricarica rapida, smontaggio, analisi interna, ecc.).

Il laboratorio - spiega una nota - consentirà ad Ampere di individuare a monte le tecnologie più promettenti e i partner strategici con cui collaborare. La creazione di questo nuovo spazio - operativo dal 30 settembre scorso - rientra nel processo di trasformazione del Centro Tecnico di Lardy, un ecosistema dedicato alle tecnologie dei veicoli elettrici. Inoltre, il Campus E-Tech della ReKnow University aprirà a breve le porte con l'obiettivo di offrire ai collaboratori di Ampere e Renault Group - e a lungo termine anche ad altre aziende - formazioni dedicate alle tecnologie dei veicoli elettrici.