Ampere e STMicroelectronics insieme per lo sviluppo di una centralina EV

Il produttore svizzero di semiconduttori STMicroelectronics NV ha annunciato un accordo di fornitura di moduli di potenza con la casa automobilistica francese Renault Group che copre diversi anni. L'accordo riguarda la fornitura di moduli di potenza in carburo di silicio (SiC), come parte della loro collaborazione su un powerbox, per l'inverter per il gruppo propulsore elettrico ultra-efficiente di Ampere. Formata dal gruppo Renault, Ampere è un produttore di veicoli elettrici intelligenti. Ampere e STMicroelectronics hanno lavorato insieme all'ottimizzazione del modulo di potenza, l'elemento chiave nel powerbox, per aumentare le prestazioni nel gruppo propulsore elettrico.

I moduli di potenza sono composti da numerosi chip in carburo di silicio per gestire e convertire l'energia elettrica dalla batteria per azionare un motore elettrico. Svolgono un ruolo cruciale nell'efficienza del gruppo propulsore elettrico e nell'autonomia della batteria, nonché nelle funzionalità di rigenerazione dell'energia, rendendoli un elemento chiave dell'efficienza di un'auto elettrica. Michael Anfang, vicepresidente esecutivo vendite e marketing per la regione Europa, Medio Oriente e Africa di STMicroelectronics, ha affermato che «ST e Ampere condividono una visione comune per una mobilità più sostenibile e questo accordo segna un altro passo avanti nel miglioramento delle prestazioni energetiche per contribuire ulteriormente a miglioramenti concreti nella riduzione delle emissioni di carbonio da parte del settore della mobilità e della sua catena di fornitura».