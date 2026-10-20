Anas entra in Motus-E per la mobilità sostenibile. L'ad Gemme: «Sempre piu green, innovativa e integrata»

Anas entra a far parte di Motus-E, l'associazione italiana che riunisce i principali protagonisti dell'ecosistema della mobilità elettrica e della decarbonizzazione nei trasporti. «L'ingresso di Anas in Motus-E rappresenta un passo coerente con l'impegno dell'azienda per una mobilità sempre più sostenibile, innovativa e integrata», ha spiegato Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas. " Attraverso l'associazione, Anas vuole contribuire allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e alla diffusione della mobilità elettrica, mettendo a disposizione il proprio patrimonio di competenze e la propria rete infrastrutturale per accompagnare il percorso di trasformazione energetica del Paese.

Con questa adesione vogliamo contribuire alla crescita di un sistema dei trasporti sempre più efficiente, integrato e rispettoso dell'ambiente, mettendo a fattor comune competenze, innovazione e capacità progettuale. Le strade non sono soltanto opere infrastrutturali, ma luoghi in cui si costruisce il futuro della mobilità e della sostenibilità del Paese». «L'ingresso di Anas in Motus-E rappresenta un segnale importante, che conferma il valore di un'associazione capace di riunire attorno allo stesso tavolo i principali attori dei settori delle infrastrutture, dei trasporti e dell'energia.

Solo attraverso un confronto costante tra tutti gli stakeholder sarà possibile aiutare il Paese a cogliere appieno le opportunità strategiche offerte dallo sviluppo della mobilità elettrica», afferma il presidente di Motus-E, Fabio Pressi, esprimendo soddisfazione e ricordando come la capillarità della rete di ricarica lungo le principali arterie stradali e autostradali nazionali rappresenti «un fattore decisivo per la transizione del parco auto circolante».

Grazie alla propria esperienza nella gestione e nello sviluppo della rete stradale e autostradale nazionale, si legge nella nota, «Anas apporterà il proprio contributo al dibattito sulle infrastrutture strategiche per la mobilità del futuro, promuovendo soluzioni capaci di integrare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e qualità dei servizi offerti agli utenti».